Fossil, Skagen, MK : quelle montre connectée femme choisir ?

Le boom des montres connectées

La prise d'appels et l'envoi de messages ;

Le suivi de notifications de réseaux sociaux ;

Le suivi de boîte mail ;

Le GPS ;

Le suivi de votre activité physique et de votre sommeil.

Modifié le 16/11/2017 à 11h39

Aujourd'hui, votre montre ne vous sert plus uniquement à savoir l'heure qu'il est. Une fois connectée à votre smartphone, elle peut vous permettre d'accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que :De plus en plus perfectionnées, elles peuvent même parfois agir comme une extension de votre smartphone pour l'utiliser n'importe où, même sans avoir votre téléphone sous la main !D'aspect, la montre connectée peut être pourvue d'un écran tactile, qui la transforme presque en mini-ordinateur ou d'un cadran à aiguilles qui en fait une montre connectée « hybride ». Cette deuxième possibilité limite souvent les fonctionnalités offertes par la montre mais la rend esthétiquement plus élégante ou passe-partout.Dernière-née de la série Apple Watch, la série 3 offre un design mixte personnalisable grâce à son cadran paramétrable et à ses bracelets interchangeables. Pour cette nouvelle série, il existe même une version spéciale créée en collaboration avec Hermès.Dotée d'un écran Rétina avec 3D Touch de 38 mm, l'est un véritable ordinateur miniature avec son processeur bi-cœur et sa mémoire interne de 8 Go. Côté autonomie, sa batterie rechargeable vous offre 18h de tranquillité.Apple n'a pas lésiné sur les fonctionnalités puisque cette montre est dotée de la connectivité cellulaire qui vous permet d'appeler, d'envoyer des messages... sans avoir votre téléphone avec vous. Equipée d'un cardiofréquencemètre, d'un accéléromètre et d'un gyroscope, elle vous suit dans toutes vos activités. Et pour un meilleur suivi, vous pouvez installer de nombreuses applis directement sur la montre, comme un capteur de fréquence cardiaque, de sommeil, de respiration... Etanche à 50m, celle-ci vous suivra même lors de vos activités aquatiques.Lade Sony est une montre mixte au design sportif proposant des bracelets interchangeables.Avec l'écran transflectif de 1,8 pouce, le processeur quadri-cœur et 4 Go de mémoire interne, Sony met à votre disposition une montre de grande qualité. Qui plus est, elle offre une autonomie de 2 jours, ce qui la place dans le haut du classement.Diversifiée, cette montre est dotée des fonctions GPS, boussole, accéléromètre et gyroscope, et capteur d'activité mais elle est aussi étanche à 10 m pendant 30 minutes, ce qui vous permet de la conserver pour vos séances de natation. Équipée d'un capteur de lumière ambiante, son écran s'adapte à la luminosité pour vous offrir toujours une bonne visibilité.Compatible avec Android 4.3 et ultérieurs elle est équipée du Wi-Fi, du Bluetooth et du NFC.Le design sobre de cetteà l'écran rond rappelle fait presque oublier qu'il s'agit d'une montre connectée. Son cadran personnalisable ainsi que ses bracelets interchangeables vous permettent de modifier lapar Fossil à votre image.Son écran LCD tactile de 45 mm vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de cette montre tournant sous Android Wear 2.0 du bout du doigt. Equipée d'un processeur Snapdragon Wear 2100, elle propose également 4 Go de mémoire. Plutôt satisfaisante question autonomie, sa batterie rechargeable offre 24h d'autonomie.Compatible Android 4.3 et ultérieurs et iOs 9 et ultérieurs, elle bénéficie d'une connectivité Bluetooth 4.1 et Wi-Fi. Elle offre une foule de fonctionnalités parmi lesquelles un capteur d'activité et la gestion des appels et messages bien sûr, mais aussi la commande vocale de Google, le contrôle de la musique... Avec une étanchéité IP67, elle est résistante à l'eau, aux éclaboussures et à la poussière.Actuellement plus petite montre hybride pour femme du marché, ladévoile un design élégant et raffiné. Au premier coup d'œil, rien ne laisse apparaître qu'il s'agit d'une montre connectée. Son bracelet en acier en fait une montre résistante et très féminine.Sous son allure classique, elle cache une technologie de pointe : suivi d'activité, capteur de sommeil, elle est un parfait compagnon pour votre santé. Elle propose aussi des notifications discrètes pour vos appels, messages et e-mails et permet de contrôler à distance votre téléphone pour le faire sonner ou prendre une photo.Fonctionnant à pile, elle ne vous pose aucun souci de chargement de batterie pendant plusieurs mois.S'il ne s'agit pas d'une montre high-tech, elle propose tout de même une connectivité Bluetooth et est compatible avec les appareils iOS et Android.A première vue, lade chez Michael Kors ressemble à s'y méprendre à une montre standard. Avec un design sophistiqué en acier inoxydable et un cadran rond, elle peut totalement faire illusion. D'autant que son cadran peut prendre l'apparence souhaitée et qu'elle est équipée de bracelets interchangeables.Toutefois, son cadran est en fait un écran tactile de 1,5 pouce équipé d'Android Wear permettant d'accéder à une foule de fonctionnalités. Compatible iOS 8 et plus, Iphone 5 et + et Android 4.3 et ultérieurs, elle dispose d'une mémoire de 4 Go. Du point de vue de l'autonomie, sa batterie rechargeable offre une tranquillité d'esprit de 24h, ce qui est plutôt satisfaisant pour ce type de montre.Ses performances sont également appréciables puisqu'elle offre les notifications des applications, le suivi d'entrainement, la commande vocale, les alertes SMS et e-mail mais aussi l'aide intelligente de Google. L'étanchéité IP67 la rend résistante à l'eau, aux éclaboussures et à la poussière.Design français, fabrication suisse : la(aussi appeléedepuis le rachat de l'entreprise par Nokia) est la réunion parfaite entre tradition horlogère et nouvelles technologies. L'allure raffinée de cette montre connectée hybride pour femme en fait presque oublier qu'elle est à la pointe de la technologie. De plus, elle est accompagnée d'un bracelet supplémentaire en silicone avec attaches rapides pour vous suivre pendant vos séances de sport.Compatible avec iOS 7.0 ou supérieurs et Android 4.3 ou supérieurs, cette montre se connecte à votre smartphone via l'appliet vous procure un accompagnement en temps réel. Équipée d'un podomètre performant, elle offre un suivi de l'activité détaillé : pas, distance et calories brûlées. Résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres, elle vous suit aussi lors de vos activités nautiques. Enfin, elle vous propose une analyse approfondie du sommeil.Alimentée par une pile bouton CR2025, elle offre une autonomie de plus de 8 mois.Lessont encore peu présentes sur le marché français, mais cela tend à évoluer. De nombreux modèles sont mixtes mais peuvent être féminisés grâce à la personnalisation de l'écran ou aux bracelets interchangeables. Toutefois, les petits poignets devront se méfier : les écrans sont encore souvent plutôt imposants, tant en surface qu'en épaisseur.