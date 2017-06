Pornhub s'engouffre dans la masturbation connectée et interactive

Une nouvelle catégorie de vidéos porno fait son apparition sur Pornhub

Vers une masturbation ultra-connectée

Modifié le 29/06/2017 à 11h38

Celui-ci peut se connecter à l'ordinateur pour se synchroniser avec du contenu pornographique pour une expérience interactive. Pornhub, le site spécialisé dans les vidéos X, a décidé de s'engouffrer dans ce nouveau domaine.Le site Pornhub a lancé, en juin 2017, une nouvelle catégorie pour les vidéos pornographiques hébergées sur son site : des vidéos interactives. Elles sont censées être utilisées avec le Fleshlight Launch ou le Kiiroo Onyx, ainsi que les autres futurs masturbateurs synchronisables qui seront disponibles dans le commerce. Ils utilisent une API pour s'interconnecter.L'idée n'est pas nouvelle, puisque Fleshlight y avait déjà pensé : ce qui est nouveau est que via Pornhub, les créateurs de films X peuvent désormais proposer une interactivité à ceux qui les regardent. C'est donc une toute nouvelle dimension pour le plaisir solitaire qui s'ouvre aux amateurs.Le plaisir solitaire, qu'il soit masculin ou féminin, est une véritable aubaine pour l'industrie pornographique en perte de vitesse, à cause de la gratuité des sites comme Pornhub. L'interconnexion entre les masturbateurs masculins et les vidéos n'est donc qu'une première étape.Les vidéos en réalité virtuelle commencent à prendre de l'ampleur à mesure que les casques se démocratisent : le porno s'en est déjà emparé. Le temps où la réalité virtuelle, les masturbateurs ou vibromasseurs connectés et les vidéos formeront un tout pour celles et ceux qui veulent s'adonner à l'onanisme n'est qu'à quelques clics, les premières expériences et les premières plateformes sont même déjà une réalité.Il faudra toutefois y mettre le prix : un Fleshlight Launch coûte 229 euros, tandis qu'un Kiiroo Onyx revient tout de même à 219 euros. Notez que ce dernier est disponible avec un vibromasseur également connecté, le Pearl, pour les couples.