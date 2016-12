Des batteries qui se rechargent en quelques secondes

Des batteries capables de tenir une semaine

Batteries : le graphène, technologie du futur

Modifié le 25/11/2016 à 16h48

En fait de batteries, d'ailleurs, il s'agit plutôt de supercondensateurs. Des condensateurs capables d'emmagasiner de l'énergie dans un délai ultra-court, en quelques secondes, à l'aide, bien entendu, de chargeurs ultra-rapides à haute tension.La technologie utilisée est encore avant-gardiste : des nano-compartiments de graphène, qui permettent de créer des milliers de fines couches d'électricité statique, selon le principe des condensateurs. Mais grâce à la nanotechnologie, on peut faire tenir l'équivalent de 20 batteries de smartphone dans un timbre-poste !Reste un problème de taille : outre la complexité induite par la production de nano-compartiments en graphène, le graphène se trouve être très rare et,, très cher.Mais la promesse de ces batteries du futur fait que des dizaines d'équipes de chercheurs de par le monde travaillent dessus. On parle de batteries capables d'être rechargées 30 000 fois, contre 300 à 1 000 fois pour des batteries Lithium-Ion classiques aujourd'hui ! Il faudra attendre sans doute plusieurs années pour pouvoir espérer trouver des batteries de ce type dans nos smartphones, nos tablettes ou nos ordinateurs portables...