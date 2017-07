Ariane 5 réussit en 1 mois son 2ème décollage avec 2 satellites à son bord

Record absolu de charge utile emportée pour Ariane 5

Il n'y a pas que SpaceX dans la vie

Modifié le 30/06/2017 à 10h28

C'est le 80ème lancement réussi d'affilée pour le lanceur lourd européen, soumis à la concurrence croissante des opérateurs privés américains.Lancement réussi depuis la Guyane française cette semaine pour Ariane 5. Le lanceur lourd européen embarquait à son bord deux satellites, l'un baptisé GSAT-17 construit et opéré par l'ISRO (Indian Space Research Organization, l'agence spatiale indienne), l'autre, un « condosat », un satellite partagé par l'opérateur grec Hellas Sat et le Britannique Inmarsat. Hellas Sat 3 doit fournir des services de télédiffusion directe et télécom sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Inmarsat S EAN, lui, permettra aux passagers des transports aériens d'accéder en vol à un réseau Wifi sur toute la planète.La charge utile embarquée par Ariane 5, atteignant une masse au lancement de 9,256 tonnes est en soi un exploit. Fin mai, pour sa 79ème mission, Ariane 5 avait fait encore mieux, avec la mise sur orbite là encore de deux satellites d'un seul coup pour une masse totale de 10,865 tonnes. Une performance qu'Arianespace assure pouvoir réitérer et même encore améliorer dans les prochaines années.Paralysée pendant 44 jours, du 21 mars au 4 mai par la grève générale en Guyane, Arianespace a mis les bouchées doubles pour rattraper le retard pris par son programme et rassurer ses clients. Depuis le 4 mai, Arianespace a réussi trois tirs d'Ariane 5, pour 5 satellites placés sur orbite, de quoi donner le ton pour les futures cadences d'Ariane 6 censée remplacer son aînée en 2023.Une fiabilité et une disponibilité qui devraient calmer tous ceux qui avaient enterré un peu vite Arianespace, face à la montée en puissance de SpaceX et l'irruption de Blue Origin, la société du patron d'Amazon Jeff Bezos. Pour l'heure, Arianespace reste même moins cher que SpaceX, mais les progrès fulgurants des lanceurs réutilisables et l'arrivée imminente sur le marché d'une nouvelle génération de moteurs méthane / oxygène, du type du BE-4 de Blue Origin, pourraient bousculer la hiérarchie...