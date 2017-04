Un astéroïde s’apprête à frôler la Terre

Pas de collision avec la Terre en vue

Le prochain astéroïde ne frôlera pas la Terre avant 2027

Modifié le 18/04/2017 à 17h17

L'astéroïde, nommé JO25 par les astronomes qui l'ont découvert en 2014, passera à 1,8 million de kilomètres de la surface de la Terre. C'est 4,6 fois moins que la distance entre la Terre et la Lune. Il passera près de la Terre à 23h23 heure française très exactement. Mais que les têtes chaudes se rassurent : selon la NASA, il n'y a aucun risque qu'il entre en collision avec la Terre. Les astronomes vont néanmoins profiter de son passage pour faire des observations : une occasion comme ça ne se rate pas !JO25 fait 600 mètres de diamètre, ce qui aurait été largement suffisant pour qu'il pénètre dans l'atmosphère de la Terre si sa trajectoire avait été différente. Cela s'est d'ailleurs déjà produit en février 2013, lorsqu'un astéroïde de 60 mètres de diamètre a failli tomber sur la surface de notre planète près de Tcheliabinsk, en Russie. Il avait finit par brûler à quelques secondes seulement de la collision.Les astronomes de la NASA observent l'astéroïde JO25 depuis le 16 avril 2017 et veilleront sur lui de façon continue jusqu'au 20 avril 2017, grâce au système de radars Goldstone Solar System dans le désert de Californie et depuis l'observatoire Arecibo de la Fondation Nationale pour la Science à Puerto Rico. Les images qui seront prises seront d'une grande précision.Les apprentis astronomes qui voudront l'observer auront certainement du mal à le repérer : comme il bouge lentement, une observation de quelques minutes minimum sera nécessaire afin de l'identifier entre les étoiles. Pour les simples curieux, en revanche, ce sera la déception : l'astéroïde ne sera pas visible à l'œil nu. A défaut de posséder déjà un télescope professionnel et de vous trouver dans une zone sans pollution lumineuse, il vous faudra attendre 2027 pour vous équiper, puisque ce sera la prochaine fois qu'un astéroïde de 800 mètres de diamètre volera à 380.000 km de la Terre !