Le PC Gaming Show fera son grand retour en juin à l'E3

« See The Future of PC Gaming »

Modifié le 11/05/2018 à 17h12

Cette conférence fait son grand retour et aura lieu au Wiltern Theatre de Los Angeles, à partir de 15 heures le lundi 11 juin (mardi 12 juin à minuit, heure française). Cette nouvelle édition sera présentée par l'influenceur Sean Plott.Pour marquer son retour, laa fait appel à de nombreux sponsors, parmi lesquels Oculus Rift (Facebook), Acer, Improbable (SpatialOS, une plateforme qui permet de créer des mondes virtuels grâce au cloud), Team17, Tripwire Inteactive ou encore Frontier Developments.Pour cette édition 2018, le PC Gaming Show aura pour thématiqueet sera diffusé en direct sur Facebook, Twitch, YouTube Gaming et Steam.Cette nouvelle édition parlera, comme à son habitude, de ce dont sera fait le jeu de demain sous PC, Mac et Linux.Tim Clark, rédacteur en chef de PC Gamer, se réjouit du retour de la conférence pour la quatrième fois :