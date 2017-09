Nintendo Switch : mémoire trop juste, voilà les microSD officielles !

La Nintendo Switch perd (déjà !) la mémoire...

Modifié le 07/09/2017 à 08h55

Ce n'est plus un secret, laest disponible depuis le 3 mars dernier dans le monde entier, et la dernière-née de Nintendo connait un succès commercial assez extraordinaire. Celui-ci est dû bien sûr au côté hybride de la machine, mais aussi à la présence de quelques incontournables hits, comme Zelda : Breath of the Wild lors du lancement, sans oublier Mario Kart 8 Deluxe ou encore un Splatoon 2 qui sont arrivés dans la foulée, ainsi que Mario + Rabbids : Kingdom Battle qui s'installe dans les rayons.Si le côté hybride de la Switch fait clairement l'unanimité, la console fait en revanche pâle figure face à ses concurrentes, nettement plus avancées technologiquement parlant. Un manque de puissance qui n'empêche pas de profiter de jeux très réussis, mais il faut bien admettre que la mémoire interne de la Nintendo Switch est clairement un gros point faible. En effet, avec 32 Go (et environ 26 Go en réalité), la Nintendo Switch a moins de mémoire que la plupart des smartphones modernes, sans parler des PS4 et Xbox One qui affichent désormais un disque dur de 500 Go ou 1 To selon les versions. Certes, les jeux Switch sont moins volumineux, mais force est d'admettre que certains titres sont à même de monopoliser toute la mémoire... voire même d'être dans l'impossibilité de fonctionner.En effet, Nintendo a officiellement confirmé que. En d'autres termes, les 32 Go embarqués par la Switch ne sont pas suffisants, et il faut (presque) impérativement étendre la mémoire via une carte microSD pour profiter pleinement de sa machine. A cela s'ajoute également le fait que de nombreux jeux sont disponibles uniquement via l'eShop, et non pas sur cartouche. Histoire de bien illustrer ses propos, Nintendo a officialisé un partenariat avec SanDisk, concernant le lancement de deux cartes microSDXC officielles.On pourra très bientôt retrouver en boutiques deux nouvelles cartes mémoire, frappées du précieux logo Nintendo Switch. D'un côté, une carte microSD de 64 Go, avec un certain Link sur le packaging, de l'autre, une carte microSD de 128 Go, fièrement représentée par ce bon vieux Mario ( qui n'est plus plombier ! ). Bien sûr, si ces cartes mémoire sont sous licence, il faut souligner que ces dernières n'apporteront rien de plus à votre console qu'une microSD classique. Pas de bonus, pas de performance supérieure... On saluera toutefois l'initiative commune de Nintendo et SanDisk qui permettront aux moins connaisseurs de repérer immédiatement une carte mémoire compatible avec leur Switch en rayons, mais on espère néanmoins que le côté « officiel » ne fera pas gonfler artificiellement le prix de ces cartes mémoire...Et vous, pensez-vous que les 32 Go de mémoire de la Nintendo Switch sont trop justes pour utiliser correctement la console ?