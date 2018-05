Bon plan : Xbox One X 1To, 2e manette, MonsterHunterWorld & DragonBallFight

Profitez de la Xbox Week

La meilleure version de la Xbox One

Modifié le 08/05/2018 à 13h00

On remercie Amazon pour cette offre Xbox One X. Pour 499 euros, vous obtiendrez une Xbox One X 1To, une seconde manette, Monster Hunter World et l'excellent Dragon Ball Fighter Z. De quoi économiser pas loin de 120 euros par rapport à des achats séparés., qui propose de nombreuse offres sur les consoles et jeux Xbox. Ce pack, vendu et livré par Amazon, bénéficie de la livraison gratuite, et en stock.Dernière-née de la famille Xbox One, la Xbox One X vous permettra de profiter de tous vos jeux en 4K (du moins ceux qui la proposent) grâce à ses 6 téraflops de puissance de traitement et ses 12 Go de RAM GDDR5. Sa capacité de stockage d'un téraoctet vous donnera aussi l'occasion d'installer sans aucun problème tous les jeux auxquels vous aurez envies de jouer.A commencer par les deux titres proposés dans ce pack : Monster Hunter World, jeu de chasse en coopération haletant qui vous verra affronter des créatures gigantesques dans un univers médiéval fantastique foisonnant, et Dragon Ball Fighter Z, l'un des jeux de baston les plus prisés du moment adapté de la célèbre licence d'Akira Toriyama.