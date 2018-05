Bon plan : la manette sans fil Xbox édition spéciale Patrol Tech tombe à 48€

Livraison offerte

Une manette au top

Modifié le 07/05/2018 à 17h05

A l'heure actuelle, la manette Xbox One fait partie des meilleures du marché. C'est pourquoi, lorsque nous avons vu ce bon plan, nous n'avons pu nous empêcher de vous le partager. La manette sans fil Xbox édition spéciale Patrol Tech passe en effet de 64,99 euros à 48,74 euros.Une économie de près de 25% pour ce périphérique qui n'a plus rien à prouver. Petit bonus, la livraison, et les retours (au cas où) sont offerts.Créée pour la Xbox One, cette manette est un petit bijou d'ergonomie qui reprend et améliore le design de la manette Xbox 360 (qui était déjà un must). Grâce à sa connexion Bluetooth, cette manette pourra aussi bien fonctionner avec une Xbox One qu'avec un PC ou une tablette.Côté design, cette édition limitée Patrol Tech arbore une robe bleu foncé mate très élégante, et des grips en caoutchouc qui assurent une très bonne prise en main. La présence d'un jack 3,5 mm vous permettra aussi de brancher n'importe quel casque compatible pour profiter du son de vos jeux.