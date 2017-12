Jusqu’à 130 nouveaux emojis en 2018

Le kangourou et le paon aux côtés des chauves

Des emojis orientables vers la gauche ou la droite

Modifié le 26/12/2017 à 13h33

Sur les 130 nouveaux emojis, beaucoup sont des variantes, mais on compte aussi quelques nouveautés.Les emojis 2017 ne sont arrivés sur certains smartphones que récemment, mais déjà Unicode prépare la cuvée 2018. La bibliothèque va encore s'enrichir l'an prochain. La liste beta 11.0 rendue publique début décembre propose 130 nouveaux candidats. Certains sont des déclinaisons d'emojis existants.Unicode est ainsi sensible au thème de l'inclusion des minorités capillaires, d'où l'arrivée remarquée de personnages chauves, frisés, des cheveux roux et des cheveux blancs. Le garde-manger s'enrichit également, avec l'introduction du bagel, du cupcake et d'une tarte entamée. Le bestiaire lui aussi s'élargit : bienvenue au lama, au cygne, au perroquet, au kangourou, à l'hippopotame, au raton-laveur, au paon et au blaireau.Toujours plus variés évidemment aussi, les smileys, l'un dans une version à chapeau pointu de fête sous une pluie de confettis, un autre en vengeur masqué, ou encore un smiley superman. Pêle-mêle un balai, un os, un frisbee, une chaussure de randonnée, une éprouvette et une pelote de laine.Déception en revanche, le très attendu caca en version triste n'a pas été retenu. Unicode planche également sur l'orientation des emojis, qui devraient être proposés tournés dans les deux directions, au choix, vers la gauche ou la droite. Unicode arrêtera sa liste définitive à la fin du mois de janvier. Vous devriez les voir s'ajouter à votre collection dans la seconde moitié de 2018.