69 nouveaux Emojis vont arriver en juin 2017

69 nouveaux Emojis dans votre clavier

Aurons-nous l'intégralité des nouveaux Emojis ?

Modifié le 28/03/2017 à 12h04

Les nouveaux Emojis ont été annoncés le lundi 27 mars 2017 par la fondation Unicode, qui se charge de standardiser, entre autres, les Emojis.La date exacte de la sortie de ce nouveau clavier Emoji de la part d'Unicode n'est pas annoncée mais on connaît, au moins, le mois : juin 2017. Pile à temps pour les vacances d'été et pour les nombreux messages qui seront échangés durant cette période. Ils ne manqueront donc pas d'être grandement utilisés, ces nouveaux Emojis.Les utilisateurs auront d'ailleurs un vaste choix : 69 nouveaux Emojis seront disponibles. On peut citer, parmi les nouveautés, le smiley qui vomit, très demandé, une fée homme et une fée femme, un cerveau, un zèbre ou encore une girafe. A vous de leur trouver une utilité ou une signification, soit-elle proche de la réalité ou totalement imagée.Il semblerait, selon Emojipedia, que les 69 Emojis qui devraient arriver dans les smartphones du monde entier en juin 2017 ne seront pas les seuls qui seront déployés. Il y a 69 "images uniques", bien évidemment, mais en tout, 137 d'Emojis viendront s'ajouter.Des 69 qui devraient être disponibles chez la grande majorité des constructeurs, 24 devraient être en mesure de supporter diverses couleurs de peau, permettant ainsi une meilleure représentation des personnes. 10 de ces nouveaux Emojis seront également non-genrés.