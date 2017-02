Les sites de covoiturage font augmenter les vols de voiture

Le vol par abus de confiance en pleine expansion en France

L'électronique reste le point faible des voitures

Modifié le 03/02/2017 à 16h10

Si le covoiturage permet de voyager moins cher et que la location de voitures entre particuliers permet de payer une partie des frais du véhicule (assurance, essence, entretien...), ils intéressent aussi les voleurs.Le vol par abus de confiance reste assez rare mais semble, selon l'observatoire du groupe Traqueur spécialisé dans les services de sécurité et dedes voitures, en pleine expansion. Publié le 30 janvier 2017, le rapport pour l'année 2016 montre que le vol de voiture par abus de confiance a grimpé de 25 % en un an et se place désormais en deuxième position des moyens les plus utilisés pour voler une voiture.Selon Traqueur, la raison est simple : grâce aux sites de covoiturage et de location entre particuliers, les voleurs ont plus facilement le moyen de se faire confier les clés du véhicule par leur propriétaire. C'est le propre du vol par abus de confiance : le voleur se voit tout simplement le véhicule confié avant de partir avec. Pas besoin de connaissances techniques : il suffit de bien cibler ses victimes sur les sites internet proposant ces services.Si désormais 15 % des vols enregistrés par la société Traqueur ont été réalisés grâce à un abus de confiance, le groupe ne manque pas de signaler que la première technique de vol reste le « mouse-jacking ». Cette technique est simple : avec un appareil spécial, le voleur pirate l'ordinateur de la voiture et accède ainsi à l'intérieur. Sur certains modèles, il peut même démarrer le moteur.Le « mouse-jacking » représente aujourd'hui 68 % des 8 000 vols (sur un parc de 270 000 véhicules) enregistrés en moyenne chaque année par Traqueur. La question de la sécurité informatique des voitures devient de plus en plus importante, au fur et à mesure que les voitures sont connectées : des spécialistes en sécurité informatique ont déjà réussi à prendre le contrôle total d'un véhicule en train de rouler, grâce à un simple ordinateur et à distance.