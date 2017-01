Yahoo se vendra à Verizon un peu plus tard que prévu

La vente de Yahoo à Verizon pour le deuxième trimestre 2017 ?

Des pertes moins importantes qu'en 2015 pour Yahoo

Modifié le 24/01/2017 à 12h09

Yahoo a annoncé que l'opération majeure, qui va changer à jamais l'histoire du groupe, se fera plus tardivement que prévu, lors de la publication de ses résultats annuels pour 2016 qui, sans être excellents, s'avèrent positifs.L'opérateur Verizon a depuis longtemps annoncé qu'il allait racheter Yahoo et, plus précisément, sa base de clients, ses activités dans les portails Internet et, bien évidemment, ses mails. Les deux groupes ont trouvé un accord qui valorisait le coeur de métier de Yahoo à 4,8 milliards de dollars. Mais Yahoo a découvert deux piratages massifs de ses comptes utilisateurs en 2016 et Verizon a tenté de faire baisser le prix à 3,8 milliards de dollars. Il semble que ça n'ait pas fonctionné.Yahoo fait l'objet de plusieurs enquêtes dans le cadre de ces piratages, où ont été compromises les informations personnelles de plusieurs milliards d'utilisateurs. L'annonce du retard de l'opération avec Verizon pourrait donc inquiéter la Bourse : l'opération va-t-elle finalement tomber à l'eau ? Il semblerait que non, mais en tout cas, les investisseurs vont devoir attendre.Une fois les activités Internet de Yahoo vendues à Verizon et le changement de management réalisé, Marissa Mayer ayant annoncé qu'elle quitterait Yahoo , le groupe Yahoo va changer d'identité. Afin de capitaliser sur l'argent de la vente des activités Internet et sur les 15 % du capital que Yahoo détient dans le géant du e-commerce chinois Alibaba, Yahoo va devenir un fonds d'investissement, Altaba.Reste à savoir si Verizon a fait une bonne affaire. Le groupe a encore perdu de l'argent en 2016 : 214 millions de dollars. Des chiffres à relativiser, puisque Yahoo avait, en 2015, encaissé une perte de 4,4 milliards de dollars. De plus, le quatrième trimestre 2016 s'est clos dans le positif, avec un bénéfice net de 162 millions de dollars, mieux que ce que prévoyait le consensus.