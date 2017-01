Marissa Mayer quittera Yahoo après la vente à Verizon

Yahoo se vend à Verizon et devient Altaba

Marissa Mayer quittera Yahoo pour Verizon

Modifié le 10/01/2017 à 09h35

Ce changement de nom et cette vente s'accompagneront d'un changement de l'équipe dirigeante et de son PDG. Marissa Mayer devrait quitter le navire.La volonté de Yahoo de vendre son coeur de métier, les activités des portails Internet, sa base de données utilisateurs et les adresses mails, n'est plus un secret depuis longtemps. Le groupe a même trouvé un potentiel acheteur : l'opérateur américain Verizon. Le prix fixé par Yahoo, 4,8 milliards de dollars, semblait d'ailleurs convenir à Verizon.Si le deal n'a pas été annulé, l'annonce, à quelques mois d'intervalle, de deux piratages massifs chez Yahoo où plusieurs milliards de comptes auraient été volés, pourrait faire baisser ce prix. Mais si la vente est un succès, Yahoo sait déjà quelle sera sa première décision majeure : changer de nom pour s'appeler Altaba et, surtout, devenir un fonds d'investissement. Une décision logique : non seulement Altaba aurait plusieurs milliards de dollars de cash à investir mais, en plus, le gros de la valeur de Yahoo est désormais représenté par les 15 % de capital que le géant détient dans AliBaba, l'Amazon chinois.Du côté du management, Altaba va subir un gros lifting. Le conseil d'administration, actuellement composé de 11 personnes, sera réduit à 5 personnes, dont l'une d'elles sera le nouveau PDG d'Altaba, Eric Brandt.Marissa Mayer, PDG de Yahoo qui a tenté le tout pour le tout pour redresser l'entreprise, sans véritablement rencontrer le succès, devrait donc quitter la présidence de Yahoo. Elle a toujours clamé vouloir suivre les équipes de Yahoo chez Verizon, où son rôle n'a pas encore été rendu public.