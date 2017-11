Pénurie de McFlurry au McDo, scandale politique aux USA

Le mystère des machines en panne

Une appli "militante" pour survivre à cette catastrophe industrielle

Modifié le 17/11/2017 à 14h20

Le sujet est en tout cas éminemment sérieux aux Etats-Unis, où l'on ne plaisante JAMAIS avec la crème glacée.Même le très sérieux quotidien des affaires, le, a consacré un article à ce mystérieux phénomène : dans les restaurants McDonald's américains, sévit une épidémie de pannes sur les machines à glace. Le sujet préoccupe la presse US, certains théorisent un complot. Dans le pays qui inventa le diabète, les burgers à 1.500 calories et le soda à volonté, on ne rigole pas avec le McFlurry.Après enquête, il apparaît que la machine à glace du McDo est une véritable horreur à nettoyer : c'est une tâche fastidieuse en 11 étapes, qui prend en tout chaque jour 4 heures. On imagine les équipiers de la chaîne de fast food tirer la corvée à la courte paille pour désigner la victime du jour. Afin de s'épargner de longues explications, beaucoup ont donc pris l'habitude de dire aux clients que "la machine est en panne" pendant la phase de nettoyage. Voilà pour le complot, qui n'est en fait qu'un lâche petit mensonge collectif.Seulement, la lumière sur cette affaire ne résout pas le problème : dans quel McDo vais-je trouver mon McFlurry préféré en temps réel ? L'américaine Raina McLeod, qui se présente comme une "activiste", a trouvé la parade avec son application Ice Check. Celle-ci permet de localiser les McDonald's où la machine à glace est opérationnelle.Pour remonter l'information, Raina McLeod mise sur la collaboration des usagers : ce sont eux qui signalent, à la manière d'un bouchon sur Waze, si la machine à McFlurry est hors-service, ou si elle remarche. Disponible aux Etats-Unis sur iOS, l'app n'est pas encore programmée pour la France, où le scandale du McFlurry laisse pour l'heure la population de marbre, ou plutôt... de glace.