Bon plan : la TV 55" Samsung - LED, 4K à 559€ VS 675€

La 4K à 600 euros

Une véritable TV multimédia

Site d'enchère historique, eBay se positionne désormais comme une véritable marketplace qui regorge de bons plans, tout en offrant une protection à ses clients grâce à sa garantie client, et son réseau de marchands vérifiés. Preuve en est avec cette offre pour la SmartTV Samsung 4K de 55 pouces qui voit son prix passer de 699 euros à 559 euros.Une baisse de 140 euros très appréciable pour ce modèle qui permet de découvrir le monde de la 4K à moindre coût. A noter que le vendeur dispose de stocks suffisants, et que le délai de livraison est d'une à deux semaine.Afin de proposer une image 4K de qualité, cette SmartTV de chez Samsung embarque une dalle équipée de la technologie RGBW, qui ajoute un point blanc en plus des traditionnels points Rouges, Verts et Bleus. De quoi afficher des couleurs plus fines, et mieux gérer le contraste des images affichées à l'écran. Pour ne rien gâcher, cet écran propose aussi la technologie Samsung PurColour, et s'avère compatible avec le rendu HDR pour une qualité d'image maximale.SmartTV oblige, ce téléviseur embarque le système de TV connecté Tizen 3.0 qui permet de relier l'écran à internet pour profiter de tout un tas de services en ligne, tels que YouTube ou Netflix (si vous possédez un abonnement bien évidemment). Les gamers seront aussi ravis d'apprendre que cette télévision est compatible avec le SteamLink, qui permet de streamer le contenu d'un jeu depuis un ordinateur directement sur la TV.