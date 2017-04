Electroménager : la sélection du ménage de printemps

Modifié le 27/04/2017 à 16h02

La marque allemande Dirt Devil propose un aspirateur tout-en-un pour entretenir sa maison du sol au plafond. Si le moteur ou la conception de l'aspirateur sans sac Dusty 360 n'ont rien de révolutionnaire, on est tout de même emballé par sa proposition d'accessoires très pratiques qui permettent de nettoyer du sol au plafond. L'ingéniosité est de mise avec l'extension télescopique permettant d'atteindre 3 mètres de hauteur sans effort ou sa brosse douce flexible qui dépoussière coins et plinthes en même temps.Aucun recoin ne sera épargné puisqu'avec son extension pivotante il est possible d'aspirer la poussière dans les endroits les plus difficiles à atteindre. Il sera un allié précieux pour nettoyer meubles, canapés ou les voitures sans risque de lumbago grâce à son poids plume de 1,45 kg.Le Dusty 360 reste tout de même un aspirateur d'appoint : son collecteur de 0,75 l ne vous permettra pas d'aller nettoyer de grandes surfaces mais "seulement" de parfaire votre ménage de printemps.Normalement le nettoyage au gant est plutôt réservé aux jours de paresse, mais quand, à l'autre bout du tuyau se trouve la technologie Black & Decker, on peut parier que ce décrassage sera bien plus puissant que prévu. Black&Decker innove en effet avec ce nettoyeur vapeur agrémenté d'un gant en silicone qui vous offre la possibilité de faire disparaître la saleté d'une seule main. Il est particulièrement recommandé pour un usage quotidien sur les surfaces de cuisine, les plaques de cuisson ou encore les portes vitrées de douche.Qu'on se rassure, l'appareil se manie également sans le gant et peut être utilisé de manière plus conventionnelle pour les joints de carrelage ou les meubles de jardin.