La Freebox V7 sera peut-être (enfin) interconnectée avec Netflix

Un intérêt financier à l'origine du bras de fer entre les deux sociétés

Une interconnexion avec Netflix pour la future Freebox V7 ?

Modifié le 30/04/2018 à 11h23

Selon l'indice mesuré par Netflix , Free est l'opérateur de le plus lent de France. Bien que rien n'ait été officiellement annoncé, ce classement pourrait être amené à changer pour les utilisateurs de la Freebox.Le conflit qui oppose les deux sociétés vient (comme souvent...) d'une histoire d'argent. Free refusait jusqu'à présent de payer pour financer les interconnexions directes entre son propre réseau et celui de Netflix. De ce fait, les connexions existantes étaient constamment saturées et incapables de remplir la mission, notamment aux heures de pointe.Netflix propose depuis longtemps aux fournisseurs d'accès à Internet d'installer des serveurs sur leurs réseaux pour limiter les problèmes.On ignore quel accord a été passé entre Free et Netflix puisqu'aucune annonce officielle n'a été diffusée, mais suite à l'accord de Free avec TF1 signé il y a quelques jours, il semblerait qu'un premier lien direct ait été mis en place entre le service de streaming et le FAI.Cette piste n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, mais au vu de la prochaine sortie de laet des propos tenus par Xavier Niel en mars dernier promettant la résolution prochaine du problème, cette piste est la plus enthousiasmante.Le service américain de streaming vidéo est de plus en plus populaire auprès des français, à tel point que le nombre de plaintes des abonnés de Free à ce sujet n'a cessé de croître ces dernières années. Ne reste désormais plus qu'à attendre une information officielle de la part de l'une ou l'autres des deux parties.