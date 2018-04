Bon plan : la barre de son TaoTronics à 49€ au lieu de 70€ avec le code KOTWKCTM

Une exclu Clubic

Décidemment, Amazon n'est pas en rade de bons plans puisque la plateforme de vente en ligne vous propose une réduction de 30% sur la barre de son TaoTronics Soundbar.Pour obtenir cette jolie ristourne et faire dégringoler le prix de cette barre de son de 70 à 49 euros, rien de bien compliqué. Il vous suffira de rentrer le code KOTWKCTM lors de la validation de votre panier.Cette barre de son TaoTronics Soundbar de 21 pouces propose deux hauts parleurs de 18W pour une projection du son claire et énergique, tout en restant extrêmement compacte. Côté connectique, elle pourra compter sur une connexion Bluetooth, RCA ou jack 3,5 mm, même si les puristes apprécieront la connectique optique grâce au câble fourni avec.Avec son design simple et élégant, la TaoTronics Soundbar se fondra dans son environnement, que ce soit posée sous un téléviseur ou fixée au mur, et l'on appréciera sa simplicité d'utilisation.