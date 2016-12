Contacts de confiance : Google lance son appli pour rassurer

Contacts de confiance : la géolocalisation au service de la sécurité

Pas de réponse ? Le partage est automatique

Modifié le 06/12/2016 à 18h08

Facebook a déjà son Safety Check, qui permet à tout un chacun de dire, en cas de catastrophe naturelle ou de danger majeur (accident, attentats...), s'il est sain et sauf. Mais le Safety Check n'est activé qu'en cas de force majeure par les équipes de Facebook et ne peut donc pas servir au quotidien.Google dévoile mardi 6 décembre 2016 sa réponse à la question «» avec son application «», ou «» en français. Une application qui permettra à vos proches de vous demander si tout va bien.L'application Contacts de Confiance est une application Android, qui va utiliser la géolocalisation pour dire à des personnes où vous vous trouvez (la version iOS est en cours de développement). Attention, toutefois : tout le monde ne peut pas vous demander votre position ; uniquement les « Contacts de confiance » justement, soit vos amis et votre famille. L'idée est simple : en cas de doute, une personne peut vous demander si vous allez bien.Via l'application, il est possible de demander à une personne dont on est le contact de confiance de dire si « tout va bien » ou non. L'appli va demander à la personne de partager sa localisation en cas de problème ou de refuser le partage. Auquel cas, la signification est simple : tout va bien.Une fois la demande de position envoyée, la personne a 5 minutes pour partager sa position ou pour décliner la demande. Une fois ce laps de temps écoulé, la position est partagée automatiquement... Mais cela ne signifie bien évidemment pas que la personne ne va pas bien. Elle a peut-être simplement laissé son téléphone dans son sac. Les « Contacts de confiance » devront donc agir avec du bon sens et ne pas appeler les secours immédiatement.Toutefois, Contacts de confiance permet de connaître la dernière position du smartphone, ce qui peut être utile en cas d'accident ou si une personne s'est perdue sans possibilité d'avoir du réseau. De plus, l'application permet de signaler à une personne qu'on est en train de rentrer à la maison, par exemple tard le soir, et de partager la position avec cette dernière.