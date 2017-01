Les mots de passe les plus utilisés en 2016

Et le mot de passe le plus utilisé en 2016 est...

Les 25 mots de passe les plus courants utilisés par 50 % des internautes

Modifié le 17/01/2017 à 11h50

Pour autant, le message ne semble pas passer : les internautes sont encore trop peu soucieux de la sécurité de leurs comptes et utilisent toujours des mots de passe trop faciles à découvrir et pirater.L'entreprise Keeper, qui développe des solutions de centralisation de mots de passe pour les particuliers et les professionnels, a publié le vendredi 13 janvier 2017 la liste des mots de passe les plus utilisés en 2016. Pour établir cette liste, l'entreprise n'a pas utilisé les données de ses utilisateurs, mais les données qui ont fuité sur Internet et qui sont disponibles à l'achat sur le DarkWeb.Keeper a analysé pas moins de 10 millions de mots de passe qui ont fuité sur le net en 2016, pour arriver à une conclusion qui n'étonnera que très peu de personnes : le niveau de sécurité des mots de passe reste très bas. Et le mot de passe le plus utilisé est encore et toujours le même : « 123456 », soit le niveau 0 de la sécurité sur Internet et sans aucun doute le premier mot de passe testé par un hacker.Alors que la sécurité informatique est un problème majeur, les internautes semblent donc très peu concernés. Selon Keeper, les 25 mots de passe les plus utilisés en 2016 protègent les comptes de 50 % des utilisateurs. On y retrouve « 123456 », « 123456789 » et « qwerty » (l'équivalent anglais de « azerty »), qui occupent les trois places du podium. Le classique « password » arrive en 8e position, tandis que « google » utilisé comme mot de passe pointe à la 21e place.« 123456 » est même, selon Keeper, utilisé par 17 % des utilisateurs et protège donc près d'un compte sur cinq sur Internet. Un tel mot de passe pouvant être craqué en seulement quelques secondes par un logiciel, Keeper met en garde les utilisateurs et estime même que c'est du devoir des sites d'obliger les internautes à améliorer la sécurité de leurs comptes en bannissant, par exemple, les mots de passe les plus courants.