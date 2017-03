Hadopi : pirate identifié, FAI remboursé

L'identification des pirates : une opération qui coûte de l'argent aux FAI

Hadopi va finalement rembourser les opérateurs

Modifié le 14/03/2017 à 11h43

Ce sont ces derniers qui sont chargés d'identifier, grâce au flux de données des abonnés et leur adresse IP, celles et ceux qui téléchargent illégalement des films, des séries ou encore des jeux vidéo.Si les FAI ne sont certainement pas rangés du côté des pirates, ils ont souvent râlé contre Hadopi : l'identification des abonnés pour lesquels Hadopi demande un contrôle, après avoir identifié leur adresse IP et l'avoir associée au téléchargement d'une œuvre protégée par droits d'auteur, leur coûte de l'argent. Pas des sommes gigantesques, certes, mais de l'argent quand même.Depuis sa création en 2009, soit en 7 ans, 122 millions de saisines ont été traitées et 7,58 millions de premières recommandations ont été envoyées. Plus d'un million par an en moyenne, donc, qui ont requis l'identification de l'abonné. Même si la demande d'identification ne prenait qu'une minute à traiter aux équipes, cela représenterait plus d'un million de minutes chaque année, soit presque 2 ans de temps travail cumulé...Après moult revendications, les FAI ont obtenu gain de cause : le décret N°0060 du 11 mars 2017, publié au Journal Officiel, prévoit désormais que les frais engagés par les opérateurs et liés à la réponse graduée d'Hadopi soient remboursés.Le montant de cette indemnisation n'a pas encore été fixé ni ses modalités : va-t-elle être forfaitaire ou va-t-elle dépendre du nombre de demandes traitées et de leur nature ? Dans tous les cas, ce sont les opérateurs qui devraient être contents.