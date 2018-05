Interdit dans de plus en plus de pays, Kaspersky déménage en Suisse

Lire aussi :

Kaspersky dans le viseur d'un nombre croissant de pays

L'entreprise va s'installer en Suisse

Modifié le 15/05/2018 à 14h55

Les choses ne semblent pas s'améliorer pour, le développeur de logiciel antivirus originaire de Russie. C'est au tour des Pays-Bas de s'y mettre.L'annonce de la suppression progressive du logiciel a été faite par le ministre néerlandais de la justice Ferdinand Grapperhaus, qui déclare que la mesure a été prise afin de protéger le pays. Le ministre invite toutes les entreprises de son pays à faire de même.Cette annonce fait suite, donc, à l'interdiction du logiciel au sein des administrations publiques américaines, mais également à la mise en garde du chef de la cybersécurité du Royaume-Uni auprès de son gouvernement concernant l'utilisation de l'antivirus. Le réseau social Twitter a quant à lui interdit àde faire de la publicité pour son programme sur sa plate-forme, tandis que BestBuy, entreprise américaine de vente de matériel électronique, a décidé de retirer l'antivirus de ses étagères.Malgré l'ampleur que prend le phénomène, Kasperky Labs continue de nier toute implication avec le gouvernement russe et tente de se défendre par tous les moyens. L'entreprise a ainsi rendu public le code source de son logiciel , s'est dite prête à témoigner devant le congrès américain et a même décidé de poursuivre le gouvernement des États-Unis en justice.Ainsi, et ce sera peut-être son baroud d'honneur, Kaspersky vient d'annoncer le déménagement de ses centres de données dans un endroit réputé pour sa neutralité : la Suisse. À Zurich, plus précisément.C'est dans le cadre de cette annonce que Anton Shingarev, vice-président des affaires publiques de la société, a déclaré :Le nouveau centre de données, qui a pour l'occasion, été baptisé « centre de transparence », sera le premier d'une série que l'entreprise souhaite construire dans le monde entier.