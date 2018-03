Box antivirus : l'avenir de la protection pour tous vos appareils connectés ?

Objets connectés : le maillon faible de nos réseaux ?

Modifié le 15/03/2018 à 18h04

Combien d'à votre réseau utilisez-vous à la maison ? Même sans être un adepte du, il est assez facile d'atteindre la dizaine. Et pour peu que l'on utilise des thermostats intelligents, des ampoules automatisées, des caméras IP ou même des babyphones, on explose le chiffre avec aisance.Sans vouloir tomber dans la paranoïa, ce sont autant de cibles potentielles pour des utilisateurs malveillants qui peuvent en exploiter les vulnérabilités . Quand on pense à des attaques sur ce type d'appareil, on imagine des logiciels qui pourraient prendre le contrôle de votre webcam et vous espionner à votre insu. En réalité, personne ne s'intéresse vraiment à la vue sur votre salon. Non, le problème de ces, c'est la faiblesse de leur niveau de sécurité, qui permet de les utiliser comme une porte dérobée sur votre réseau.Lesde ce type, on sait depuis des années les protéger : avec un logiciel de sécurité à installer sur votre PC, Mac ou même smartphone. Mais comment installer un antivirus sur votre caméra IP, votre babyphone ou votre sonnette ?À cette question, certains éditeurs de logiciels de sécurité commencent à apporter une réponse matérielle :Un boitier que l'on mettrait derrière son routeur et qui surveillerait le trafic réseau en bloquant les attaques. Plusieurs d'entre eux ont déjà annoncé leurs plans en la matière : VirusKeeper a notamment dévoilé son AV Box, qui ne semble toutefois pas encore à son catalogue.a été le premier à dégainer un produit fini. La premièrea été commercialisée sur le marché américain initialement, et en France depuis quelques mois. L'éditeur passe désormais à une nouvelle version au design différent, et aux fonctionnalités tenant compte, selon BitDefender, des retours des utilisateurs.