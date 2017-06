Vie privée : Microsoft se met en conformité

Windows 10, un système d'exploitation qui s'intéresse de près à votre vie privée

La collecte d'informations a été réduite, les utilisateurs en sont avertis

Windows 10 et vie privée : la Cnil met en demeure Microsoft

Modifié le 30/06/2017 à 15h36

Windows 10 est de loin le système d'exploitation le plus intrusif que les ingénieurs de Microsoft aient jamais enfanté. Son outil Cortana peut par exemple recueillir l'ensemble de l'historique de navigation dans Microsoft Edge et l'envoyer à Microsoft, permettant ainsi à d'autres applications sous Windows 10 de proposer «» et de «». Des informations sur la localisation géographique de l'utilisateur sont recueillies, afin d'apporter des réponses locales pertinentes lors de recherches sur Internet. Cortana garde également un œil sur votre agenda et sur les contacts avec qui vous échangez, pour améliorer les capacités prédictives de Windows et ainsi rendre votre interaction avec la machine plus rapide.Sauf que ces fonctionnalités avancées n'ont pas été du goût de nombreux utilisateurs, qui s'en sont plaints auprès de la Cnil. En janvier 2017, Microsoft annonçait donc dans un billet de blog les changements censés respecter davantage la vie privée des utilisateurs.La CNIL annonce aujourd'hui que ses griefs ont été entendus par Microsoft. La commission reprochait au fabricant de logiciels une collecte excessive de données, un suivi de la navigation des utilisateurs sans leur consentement et un défaut de sécurité et de confidentialité des données des utilisateurs.Selon la CNIL, Microsoft a réduit de près de la moitié le volume des données collectées lui permettant d'identifier des problèmes de fonctionnement du système et de les résoudre. La collecte de données a été limitée au strict minimum, pour maintenir le système et les applications en bon état de fonctionnement et assurer leur sécurité.Lorsque Microsoft piste votre activité à des fins publicitaires, il vous en informe désormais via «». Par ailleurs, la procédure d'installation de Windows 10 a été modifiée : les utilisateurs ne peuvent finaliser l'installation tant qu'ils n'ont pas exprimé leur choix quant à l'activation ou à la désactivation de l'identifiant publicitaire. Ils peuvent, par ailleurs, revenir à tout moment sur ce choix.