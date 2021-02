Dying Light 2 : une enquête étrille le PDG de Techland, décrit comme tyrannique et déraisonnable

Exhaustif et complet, l’article de The Gamer s’attarde aussi à illustrer le manque de confiance que l’entreprise accorde à ses employés. Marchewka préférant souvent faire appel à des « experts » tiers plutôt que d’écouter ses salariés. Notez qu’il n’écouterait pas davantage leurs recommandations. In fine, le plus important pour le chef d’entreprise étant d’avoir le dernier mot sur le moindre aspect de Dying Light 2.

On pourrait aussi s’attarder sur le fait que la responsable des ressources humaines n’est autre qu’Aleksandra Marchewka, l’épouse de Pawel. Bien que ce dernier assure qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts et qu’il entretient une relation purement professionnelle avec son épouse au bureau, il est évident que ce statut n’encourage pas les employées et employés à venir rapporter les problèmes de management. D’autant que Techland souffrirait d’un turn over important. Ces deux derniers mois, pas moins de 20 personnes auraient quitté l’entreprise d’après les sources de The Gamer. Cela représente 5% de la masse salariale du studio qui emploie environ 400 personnes.

Interrogé par le journaliste de The Gamer, Pawel Marchewka dit prendre le bien-être de ses salariés au sérieux, et attendre de tout le monde qu’il montre l’exemple. « Pour accompagner cette démarche, ajoute-t-il, nous allons démarrer une série de sessions d’entraînement [cette année], notamment avec des personnes externes à l’entreprise ». Dying Light 2, lui, n’a toujours pas de date de sortie. Et certains des employés de Techland d’avouer « n’avoir aucune idée de ce à quoi ressemblera le jeu au final, ni même ce que racontera son histoire. Elle a tellement changé. Les gens continuent de démissionner, d’autres se font virer ».