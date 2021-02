Little Nightmares 2 : des indices en faveur de futurs DLC font surface

En extrapolant, on peut penser que Little Nightmares 2 s’agrémentera dans les prochains mois de trois nouveaux chapitres. Après tout, le premier opus avait lui aussi accueilli un DLC baptisé « Secrets of the Maw », lequel contenait trois chapitres additionnels.

Un secret de polichinelle, lorsque l’on plonge dans les réponses qu'adresse Tarsier Studio à ses fans sur Twitter. Attristé par le fait que le studio suédois s’éloigne de sa licence, un utilisateur a tweeté sa déception de ne jamais voir débarquer un Little Nightmares 3 ou un DLC pour le deuxième opus. Réponse de Tarsier : « oh, vous croyez ? »