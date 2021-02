Après Little Nightmares 2, Tarsier Studios semble prêt à tourner la page

« À partir de maintenant, Tarsier Studios se concentrera sur la création de nouvelles licences » lâche, péremptoire, Lars Wingefors, le P.-D.G. d’Embarcer Group, qui a racheté Tarsier en décembre 2019. Une déclaration tirée du récent rapport financier publié par l’entreprise, qui laisse effectivement peu de place au doute concernant les futurs projets du studio suédois.

Ceci étant dit, on ignore encore de quoi l’avenir de Tarsier sera fait. Fondé en 2006, le studio installé à Malmö, en Suède, s’est d’abord fait connaître en tant que second couteau sur le développement des Little Big Planet avant de prendre son envol en 2017 avec Little Nightmares.

On trouve donc dans l’ADN du studio une appétence forte pour les plateformes, les énigmes et, surtout, les ambiances très travaillées. Plus que pour son gameplay, Little Nightmares et sa suite ont été particulièrement bien reçus pour leur direction artistique torturée. Mais cette page qui se tourne pourrait également être une opportunité à saisir pour Tarsier de diversifier son catalogue et de montrer ce qu’il sait faire sur d’autres styles de jeu.