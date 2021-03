Amazon ouvre un studio de développement de jeux vidéo à Montréal

Alors que New World, le MMO à gros budget de la multinationale américaine, se fait toujours attendre, cela n'empêche pas Amazon de poursuivre ses investissements dans le but de devenir un poids lourd de l'industrie du jeu vidéo. Jusqu'à présent, la firme dirigée par Jeff Bezos comptait trois studios basés aux États-Unis... Et un quatrième arrive !