Alien: Isolation et Hand of Fate 2 sont les nouveaux jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Si vous n'aviez pas spécialement été convaincus par Deponia, The Pillars of the Earth ou The First Tree, l'Epic Games Store a un peu musclé son jeu du côté des jeux gratuits hebdomadaires. En effet, ce sont Alien: Isolation et Hand of Fate 2 qui prennent le relais pour une semaine.

Le premier faisait sensation lors de sa sortie en 2014. Il faut dire qu'avec son angoisse et l'horreur omniprésentes, le titre de Creative Assembly rend à la saga Alien l'hommage qu'elle méritait.

Développé en 2017 par feu Defiant Development, un studio australien qui mettra malheureusement la clé sous la porte après la sortie et le suivi de son jeu, Hand of Fate 2, lui, mélange les genres. Dans ce titre d'aventure avec de nombreux contenus et missions à débloquer, il faudra progresser à travers des niveaux formés aléatoirement à l'aide d'un deck de cartes, tandis que les combats se font en temps réel. Un très chouette jeu que nous vous recommandons chaudement.

Les prochains jeux gratuits n'ont pas encore été dévoilés par Epic.