Final Fantasy VII Remake Intergrade : les possesseurs de la version PS4 mise à niveau sur PS5 devront payer le DLC

Alors que Final Fantasy VII Remake est sorti il y a un peu plus d’un an, Square Enix nous donne aujourd’hui plus de détails concernant la version « Intergrade », qui correspond à la mise à niveau graphique destinée aux consoles PlayStation 5 .

Annoncée lors du dernier State of Play de Sony, cette version sera offerte aux joueuses et joueurs ayant acheté Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4 (la version du jeu offerte sur le PlayStation Plus est donc exclue). Mais le DLC exclusif permettant d’incarner Yuffie devra tout de même être acheté séparément.