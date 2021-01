Du gameplay pour Nioh 2 sur PS5 (et en 4K 60 fps évidemment) !

Quatre ans après son lancement initial sur PS4, Nioh 2 va avoir droit à « une seconde chance » pour citer Samy Naceri, puisque le jeu de la Team Ninja va être relancé le 4 février prochain, sur PS5.

Une édition Remastered évidemment, qui fera la part belle à la 4K, à des graphismes revus (et corrigés) et à une animation plus fluide que jamais. Les développeurs promettent également des temps de chargement éclairs, et une expérience de jeu globalement transcendée. Démonstration en vidéo avec une petite quinzaine de minutes de gameplay, capturée depuis la version PS5 (le jeu arrive aussi sur PC).