La Nintendo Switch voit son prix chuter avec ce code promo exclusif !

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous dès le lendemain. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 68€ par mois. Le produit est garanti deux ans.

Il s'agit donc de la fameuse console hybride de Nintendo, la Switch, modèle Néon, accompagnée de deux manettes Joy-Con. Cette console qu'on ne présente plus a fait sa renommée grâce à un vaste catalogue de jeux de haut vol comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore Mario Kart 8, parmi tant d'autres.

Elle s'est également démarquée grâce à son caractère hybride. Autant une console de salon en dockée, permettant ainsi de jouer sur n'importe quel écran, qu'une console portable dotée d'une grande autonomie, vous permettant de jouer à un large catalogue d'excellents jeux partout avec vous.

La console est proposée avec une capacité de stockage de base de 32 Go, qu'il est possible de renforcer grâce à des cartes MicroSD. Côté connectique, la Nintendo Switch dispose du Bluetooth, ainsi que d'un port HDMI (câble inclus) et d'un port USB Type-C.