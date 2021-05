World of Warcraft : l’extension Burning Crusade Classic pourrait arriver début juin

Initialement sortie en janvier 2007, le retour de l’extension culte a été annoncé lors de la BlizzCon de février dernier, avant de rentrer dans une phase de bêta-test à la fin du mois de mars.

Inclus dans les abonnements World of Warcraft actuels, à l’instar de World of Warcraft Classic, ce projet permettra aux joueurs de replonger dans la première extension de World of Warcraft, ou aux novices de découvrir ce qu’il se trame par-delà la Porte des ténèbres.