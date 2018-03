Que faire avec PhoneClean ?

Ses fonctionnalités

Sa prise en main

Disponible en version d'essai gratuite,est un logiciel Windows de nettoyage et d'optimisation pour les iPhone et iPad. Il permet de gagner en performances, en réactivité et en espace disque lorsque l'utilisateur souhaite remettre un appareil à zéro, économiser de l'espace ou donner un coup de boost à un iPhone trop lent.propose un large panel d'outils accessibles via les icônes situées en haut de la fenêtre :L'utilisateur est aussi à même de remettre son appareil à zéro en nettoyant l'intégralité des contacts, notes, calendrier et fichiers multimédia. À noter également l'intégration d'un module de sauvegarde/restauration, pratique avant d'effectuer des opérations risquées.Intuitif et disponible en français,est très simple à prendre en main et permet un nettoyage rapide et efficace de l'iPhone.