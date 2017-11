Wise Driver Care

Installer des pilotes est un jeu d'enfant !

Comment faire ?

Une version gratuite et intuitive

Bien que les solutions dédiées au téléchargement et à l'installation des pilotes soient légion, les utilisateurs recherchent principalement un logiciel qui soit intuitif, rapide et doté d'une base de données conséquente. Dans cette optique, la rédaction conseille la solution gratuitequi sera idéale pour installer les pilotes matériels manquants ou obsolètes.De plus, il est vivement conseillé de disposer des derniers pilotes pour une meilleure expérience de jeu mais aussi pour assurer la stabilité du PC à long terme.Rien de plus simple, un clic sur le boutonsuffit pour trouver les pilotes absents ou périmés. Libre ensuite à l'utilisateur de télécharger et installer la version actuelle ou ultérieure de chaque driver. Notons aussi qu'il est possible de sauvegarder l'intégralité des pilotes installés pour les réutiliser plus tard ou sur une machine similaire.Parmi les fonctions additionnelles mais superficielles,propose un résumé du matériel du PC et de ses performances ainsi que des outils de résolution rapide de problèmes comme l'absence de son ou des problèmes réseau.Même si une version payante existe, les fonctionnalités gratuites permettront de mettre à jour ses pilotes sans limite. Côté interface, une mention spéciale est accordée à sa simplicité de prise en main et à la traduction française.