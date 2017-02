L'avis de la rédaction

8/10 Lego Digital Designer est très bien conçu, c'est un fait, et on retrouve la patte qui a fait le succès de la marque. Le concept d'acheter des boites virtuelles est, en revanche, assez discutable. Un avantage néanmoins : ces briques virtuelles ne se perdent pas sous le canapé et ne s'avalent pas.

Que faut-il penser de Lego Digital Designer ? Faut il s'émerveiller devant la conception parfaite de ce logiciel permettant tout simplement de construire des maquettes virtuelles à base de briques Lego, ou faut-il se demander l'intérêt de ces briques virtuelles qui n'offriront jamais la satisfaction de terminer une vraie maquette ?



En tous cas, Lego Digital Designer est plus vrai que nature. Le logiciel vous propose de choisir parmi le catalogue de briques Lego (celui-ci est régulièrement mis à jour). Reste alors à faire travailler votre imagination et votre créativité pour construire vos propres sets. L'interface en 3D permet de placer vos briques par glisser déplacer, et de les emboiter comme des vraies. Vous pouvez tourner autour de votre création à volonté ou zoomer avec la molette de la souris. Des palettes vous donnent accès aux briques que vous pouvez filtrer par forme ou par couleur, ou à d'autres boites au cas ou vous veniez à manquer de briques.



NB : Si dans les premières versions le logiciel permettait de commander les modèles, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On peut au mieux partager sa création originale sur le site Lego ou obtenir un BOM au format Excel : autrement dit le listing des pièces de sa construction. A noter la fonction de génération d'instructions de montage.

Modifié le 24/02/2017

Publié par Stéphane Ruscher & Julien Jay