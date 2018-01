L'avis de la rédaction

8/10 HamMultiPlayer est un lecteur multimédia que nous recommandons pour lire plusieurs vidéos en même temps ou pour faire plus rapidement le tri entre plusieurs rushs lors d'un montage. Il est gratuit, personnalisable et supporte la grande majorité des formats audio et vidéo. Une réussite !

Pourquoi utiliser HamMultiPlayer ? Disponible gratuitement et développé depuis 2015, HamMultiPlayer est un lecteur multimédia qui permet de lire plusieurs fichiers vidéo et audio en simultané. En effet, le logiciel dispose d'une interface en plein écran et ajustable à souhait qui offre la possibilité de lire plusieurs vidéos en même temps, de passer d'un média à l'autre en un clic et d'organiser ses fichiers. Il sera particulièrement apprécié pour retrouver une vidéo ou pour faire le tri dans plusieurs rushs lors d'un montage vidéo.



Ses fonctionnalités : Outre ses nombreux modes d'affichage, HamMultiPlayer propose la lecture de la plupart des formats audio et vidéo avec une excellente prise en charge des vidéos en haute définition. Pour bien débuter, l'utilisateur doit définir les dossiers que le logiciel devra analyser pour retrouver des fichiers audio et vidéo.



Il est également possible de fonctionner sur plusieurs moniteurs afin d'avoir une vue des fichiers détaillés d'un côté et les vidéos de l'autre. À noter qu'il existe de nombreuses options de personnalisation permettant d'afficher des dizaines de vidéos à l'écran.



Son interface : Au premier abord, HamMultiPlayer peut désorienter l'utilisateur néophyte mais s'avère bien efficace pour lire foule de vidéos en même temps et bien organiser ses dossiers.

Modifié le 07/11/2017

Publié par François Verrier