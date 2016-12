L'avis de la rédaction

6/10 Bien qu'il soit limité dans sa version d'essai, Sound Recorder Professional est un bon outil pour enregistrer du son sur son ordinateur et de plusieurs manières, soit par le microphone, via un streaming en ligne ou tout ce qui passe par la carte son. À essayer en version de démonstration gratuite !

Que faire avec ce logiciel ? Sound Recorder Professional est un logiciel permettant d'enregistrer le son de votre ordinateur. Il peut être pratique pour enregistrer de la voix via un microphone ou une vidéo en streaming sur le web.



Plusieurs modes d'enregistrement : En passant par l'assistant qui guide l'utilisateur étape par étape, il est possible de choisir l'un des cinq modes d'enregistrement : via le microphone (idéal pour la voix et le chant), un mode Normal qui capte tous les sons transmis par la carte son, à partir d'un lecteur multimédia, à partir d'Internet ou via l'entrée Ligne. Cette dernière option sera appréciée pour encoder des vinyles ou des cassettes audio.



Ses fonctionnalités : Avant de lancer l'enregistrement, l'utilisateur peut également définir les périphériques source mais aussi le volume et la qualité de l'enregistrement via le bitrate et l'échantillonnage ou encore le nombre de canaux.



Sound Recorder Professional propose différents formats de sortie parmi les extensions audio MP3, WAV, OGG, APE, TTA, WMA, FLAC, AAC, SPX ou encore MPC.



Le logiciel fournit également le listing des enregistrements ainsi qu'une fonction de planification pour programmer des enregistrements à une heure et une date spécifique.



Sa prise en main : Bien qu'il soit uniquement en anglais, ce logiciel est plutôt simple à utiliser. Notons enfin que Sound Recorder Professional étant disponible en version d'essai, les enregistrements ne peuvent pas excéder deux minutes.

Modifié le 01/12/2016

Publié par François Verrier