Principales nouveautés de RawTherapee 5.0 :

RawTherapee 5.0 n'est désormais plus disponible qu'en 64 bits

Supporte plus de formats bruts (y compris issus des capteurs Foveon et X-Trans)

Nouveaux outils : Wavelets (suppression du bruit, compression) et Retinex (amélioration du rendu visuel d'une photo en conditions d'éclairage limitée)

Gestion des profiles de rendu

Épreuve sur écran (soft-proofing)

Réduction automatique du bruit chromatique

Renforcement post-redimensionnement

Support du niveau de gris pour les format JPEG et TIFF, support du TIFF 32-bit

L'ensemble des nouveautés de cette version majeure sur le site officiel de l'équipe de développement.

Si un grand nombre d'utilisateurs ne jurent que par Adobe Photoshop Lightroom CC ou, plus récemment (adaptation réalisée après le rachat de) ; c'est peut-être qu'ils n'ont pas pris connaissance de ce que les logiciels libres ont à offrir. Suivant votre philosophie nous ne pouvons que vous conseiller l'usage de l'excellent Photivo ou deque nous vous présentons aujourd'hui.est un logiciel de développement et de traitement de photographies numériques au format RAW (mais pas uniquement) permettant d'effectuer, notamment, ses traitements par lots. Doté d'une interface ergonomique et pratique organisée en onglets, celui-ci permettra d'effectuer premièrement, le parcours et la prévisualisation de ses photos, deuxièmement, l'édition et les réglages sur une photo, troisièmement, le traitement par lot.Le navigateur de fichier offre trois volets que sont l'arborescence et les emplacements favoris (rabattable), l'affichage des vignettes des photos (vignettes qui offrent à elles seules grand nombre de possibilités), ainsi qu'un dernier volet permettant l'accès aux options de développement fin (qu'il vaudra mieux utiliser en édition et en affichage pleine page), le filtrage de l'affichage du volet principal (sur l'ouverture, le temps d'obturation, l'ISO, la longueur focale , l'EV, l'appareil photo, l'objectif, le type de fichier) et, pour finir, l'export rapide permettant de forcer des paramètres (génération rapide d'images).Il sera possible, à partir de ce même onglet de navigation, de noter ses photos, de leur donner un label de couleur et d'effectuer des tris directement en fonction de ces critères. Mais également de choisir le point déterminant de la balance des blancs , de lancer un recadrage, de modifier la ligne d'horizon, d'effectuer des rotations ou des symétries. Sachant que les vignettes peuvent être agrandies à une très bonne taille (environ 580*360), ces éditions rapides sont les très bien venues.Tout traitement quel qu'il soit pourra être enregistré en tant que profil et réappliqué rapidement à une ou nombreuses photos depuis la navigation.Côté traitement,n'est pas loin du sans faute : exposition (correction, reconstruction, compression et courbes), détails (netteté, bords, microcontraste, réduction du bruit et du bruit d'impulsion, aberration chromatique , contraste par niveaux de détail), couleur (balance des blancs, vibrance, mixage des canaux, égaliseur TSV, courbes RVB , ICM), transformation (recadrage, redimensionnement, objectif/géométrie), RAW (dématriçage, traitement pre-dematriçage, exposition, trame noire, champ uniforme, aberration chromatique) et édition des métadonnées (EXIF et IPTC).Enfingère une file d'attente des traitements commandés et réglés par l'utilisateur. Ce dernier pourra ainsi choisir dossier, nom et format de sortie.