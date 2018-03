Gratuit et disponible en français, PDF24 Creator permet de convertir n'importe quel document vers le format PDF. Il est simple à utiliser et propose de nombreuses fonctionnalités en local ou en ligne pour créer des PDF, les convertir ou les envoyer par e-mail ou par fax. Une très bonne trousse à outils pour concevoir des documents PDF !

Créer et modifier des PDF gratuitement

Au menu des fonctionnalités

Un convertisseur en ligne

est un logiciel gratuit et disponible en français permettant de créer des fichiers PDF à partir de n'importe quelle application. Il s'installe sous la forme d'une imprimante virtuelle qui offre la possibilité d'enregistrer n'importe quel document et le convertir au format PDF.propose plusieurs fonctionnalités pour modifier des documents existants pour grouper ou dissocier un fichier PDF, extraire des pages, modifier les métadonnées ou sécuriser l'accès au document.Le menu principal donne aussi accès à plusieurs fonctions comme l'envoi de fax via le service en ligne, la possibilité de réaliser des captures d'écran et la compression de documents PDF.Si un document ne peut être converti avec le logiciel, ce dernier conseille d'utiliser le convertisseur en ligne. Ce dernier est très simple à utiliser, il suffit de sélectionner le fichier de son choix, de saisir un texte ou de définir une URL puis de cliquer sur « Go ». Il s'avère compatible avec un grand nombre d'extensions courantes comme ceux de Microsoft Office ainsi que ODG, ODT, HTML, RTF, JPG, PNG et TIFF.