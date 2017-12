Une solution complète et riche en fonctionnalités d'édition et de modification de documents PDF. PDFelement propose plusieurs outils simples et efficaces pour compléter des formulaires ou pour signer électroniquement des documents. À télécharger en version d'essai gratuite !

Un concurrent à Acrobat DC ?

Au menu des fonctionnalités :

Sa prise en main :

Nouveautés de la version 6.3 :

est une solution complète d'édition de documents PDF. À la manière d' Adobe Acrobat DC , ce logiciel permet de créer des documents PDF de toutes pièces ou de modifier des documents existants pour des besoins autant personnels que professionnels.L'utilisateur dispose ainsi de plusieurs outils pour éditer des documents, ajouter et modifier du texte, des liens hypertextes, des images et modifier des éléments existants comme des tableaux, des en-têtes ou des filigranes. L'ajout de notes personnalisables est également possible à l'image du remplissage de formulaires, pratique pour les impôts.propose aussi des fonctions pour extraire des pages d'un document, les pivoter, les recadrer ou les remplacer par d'autres. Pour les utilisateurs soucieux de la sécurité de leurs PDF, le logiciel fournit plusieurs options comme l'ajout d'un mot de passe et d'une méthode de chiffrement. Par ailleurs, la reconnaissance optique des caractères est aussi intégrée pour simplifier la modification et l'importation de documents numérisés.est un modèle de prise en main grâce à son interface en ruban intuitive et disponible en français. Enfin, cette solution est disponible en version de démonstration gratuite qui comprend certaines fonctionnalités limitées et qui appose un filigrane sur les documents enregistrés.Avec cette version 6.3,se dote de toutes nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge et le remplissage des formulaires PDF XFA, l'ajout de pièces jointes aux fichiers PDF et l'affichage multi-onglets.