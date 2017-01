Galaxy S8 : un mode mini-PC sur écran externe ?

Le Galaxy S8 aurait une longueur d'avance sur ses concurrents

La fonction bureau étendu sur smartphone n'existe que sur Windows Mobile

Modifié le 03/01/2017 à 18h31

Pour l'instant, rien n'a été confirmé par Samsung, mais des images récupérées d'une présentation PowerPoint, attribuée au constructeur coréen, montrent comment ce mode appelépourrait fonctionner.D'après ces images, le smartphone, un Galaxy S8, est connecté à un écran externe via un câble. Sur l'écran externe apparait un bureau de type Windows, avec des applications ouvertes à l'écran et les icônes d'autres applications disponibles.Devant l'écran, une souris et un clavier sans fils, probablement connectés en Bluetooth, complètent le dispositif. A l'écran du Samsung Galaxy S8, que la présentation présente comme, pour "principal", d'autres icônes apparaissent, montrant bien qu'il ne s'agit pas d'une réplication d'écran, mais bien d'un bureau étendu. Un logo Android complète l'ensemble, confirmant bien que l'on reste bien dans l'univers de l'OS de Google.Si cette fonction est confirmée par Samsung, ou présentée lors du lancement du Galaxy S8 qui pourrait intervenir fin février , elle serait inédite, tant dans l'univers Android que iOS. Aucun smartphone, tournant aussi bien sous iOS que sous l'OS de Google, ne proposent une telle fonction à ce jour. Seuls les appareils tournant sous Windows Mobile disposent de ce mode mini-Pc, ainsi que des OS mobiles alternatifs tournant sous Linux.