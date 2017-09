Google dévoile la date de présentation du Pixel 2

Un événement Google, le 4 octobre 2017

Le Pixel 2, disponible en France ?

Modifié le 14/09/2017 à 16h39

C'est un panneau publicitaire qui a mis la puce à l'oreille de Droid-Life. On peut y lire « Demandez-en plus à votre téléphone », avec le logo Google et une date : le 4 octobre.Depuis, un site web a été mis en ligne par l'entreprise. S'y rendre permet de découvrir le message « Vous pensez à changer de téléphones ? » suivi de « Restez connecté pour en savoir plus le 4 octobre » et d'un formulaire dans lequel vous pouvez entrer une adresse mail.Il ne faut pas chercher longtemps avant de trouver une référence à un teaser Pixel dans le code source de la page... mais aussi une vidéo Youtube sur le compte Google. Sur celle-ci, le moteur de recherche sert à poser des questions telles que « Pourquoi mon téléphone est toujours à court de mémoire ? », « Pourquoi mon téléphone prend autant de photos floues ? », « Pourquoi mon portable ne me comprend pas » ou encore « Pourquoi mon smartphone est si chaud, ennuyant, fragile ? ».Bref, c'est bel et bien le Pixel 2 (et sa version XL) qui devrait être présenté par Google ce 4 octobre 2017.Reste une question d'importance : est-ce que le Pixel 2 sera disponible en France ? On peut espérer que la firme américaine ne fera pas une deuxième fois l'erreur, et proposera son ou ses smartphones dans l'hexagone !Il faudra attendre le 4 octobre, pour le savoir.