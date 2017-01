CES 2017 : Des lunettes connectées chez Lenovo en juin 2017 ?

Des lunettes connectées avec un smartphone

Une intelligence artificielle en guise d'assistant

Modifié le 04/01/2017 à 12h44

Mardi 3 janvier 2017, lors d'une conférence au CES 2017 , Lenovo a dévoilé ses premières lunettes connectées appelées New Glass C200. Mais attention, ne vous attendez pas à les voir dans le commerce. La première application des lunettes connectées est purement professionnelle.Si Google avait l'intention de proposer les Google Glass au grand public, Lenovo se fixe pour l'instant un objectif moins ambitieux : il veut que ses New Glass C200 arrivent dans les entreprises où les lunettes connectées commencent à faire leur apparition. Les New Glass C200 associeront la réalité augmentée avec un système d'intelligence artificielle pour améliorer les performances des travailleurs.Lenovo a développé une application mobile qui se relie aux lunettes connectées permettant à ces dernières d'utiliser la puissance de calcul du téléphone. C'est de ce dernier que les lunettes connectées tireront les informations : elles s'afficheront sur un écran qui fonctionnera sous Linux, d'après l'annonce effectuée par le groupe. Un seul œil obtiendra les informations et l'utilisateur pourra en bénéficier tout en ayant un champ de vision libre et surtout, sans avoir besoin d'utiliser ses mains.Les New Glass C200 de Lenovo embarqueront également une Intelligence Artificielle qui fournira de l'aide supplémentaire au porteur, comme l'identification automatique de certaines caractéristiques sur les pièces à réparer, par exemple, mais également des informations supplémentaires comme les outils les plus adaptés au travail à effectuer.La réalité augmentée sera améliorée par Lenovo grâce à une plateforme, la Lenovo NDB Titan, qui, selon l'entreprise, permet à n'importe quel développeur, même novice, de créer et éditer des contenus.Le prix des New Glass C200 n'a pas été annoncé, mais Lenovo espère un début de production à grande échelle dès juin 2017.