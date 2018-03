Walmart veut faire polliniser ses récoltes par des abeilles-robots

Des champs remplis de drones pour plus de productivité ?

Les abeilles-robots : une solution étudiée pour le futur

Deux brevets identifiés par le site CBInsights laissent supposer que Walmart soit en train de prendre un tournant ultra-technologique pour ce qui est de l'agriculture... afin de protéger les récoltes ?Le premier brevet déposé par Walmart n'est pas particulièrement innovant, surtout comparé à certains brevets loufoques déposés par Amazon. L'idée est de faire surveiller les champs par des drones qui seraient alors capables d'identifier les insectes dangereux pour les pulvériser de pesticides, ou encore de faire fuir les oiseaux qui trouveraient, dans ces champs, des festins de rois.C'est le deuxième brevet qui pourrait inquiéter : celui sur les abeilles-robots. Le principe est simple : des drones de très petite taille qui seraient capables de polliniser les champs afin d'augmenter la production des récoltes. Ces drones transporteraient le pollen d'une fleur à l'autre tout en vérifiant grâce à un algorithme et des capteurs si la pollinisation a été un succès ou non. En terme de production, il est facile de voir l'avantage qu'une telle technologie pourrait apporter.Walmart n'est pas le premier à s'intéresser au développement d'abeilles-robots : en fait elles existent déjà. L'Université de Harvard a même présenté ses RoboBees en 2013 : des mini-robots qui ont bien évolué depuis. À l'époque, ils ne pouvaient que voler à basse altitude ; aujourd'hui, ils peuvent même «» sous l'eau.D'une manière générale, la pollinisation par système robotique est étudiée à grande échelle afin de compenser la baisse du nombre d'abeilles dans le monde. Une baisse qui inquiète fortement les spécialistes, puisque les abeilles sont responsables d'un tiers de la production agricole mondiale, production qu'elles assurent grâce à la pollinisation.Rappelez-vous qu'on prête à Albert Einstein cette phrase : «». Malheureusement, personne n'a pu prouver qu'Einstein a bien prononcé ces mots et l'attribution relève plutôt de l'intox... Mais la phrase a le mérite de faire réfléchir.