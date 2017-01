CES 2017 : Norton sécurise votre réseau sans fil avec son propre routeur Norton Core

Hardware as a service

Un lancement américain pour commencer

Modifié le 03/01/2017 à 18h22

La branche grand public de Symantec, spécialiste bien connu des logiciels de sécurité, annonce ainsi son tout premier périphérique grand public baptisé Norton Core. Il s'agit d'un « routeur Wi-Fi » au design pour le moins inhabituel. La sphère à facettes, alias dôme géodésique, se veut sécurisée et s'appuyant sur les technologies développées par Norton notamment avec Norton Security. Le routeur dispose d'un réseau d'antennes et support la norme i802.11ac Wave 2. Il est animé par un processeur double-coeur à 1,7 GHz et fonctionne sur deux bandes : 2,4 et 5 GHz. Les équipes de Norton annoncent dans le communiqué un débit de 2,5 Gbits/s en MU-MIMO. Le routeur dispose de deux ports USB 3.0 et de quatre ports Gigabit Ethernet RJ45. Précisons que Norton Core gère le Bluetooth Low Energy.Parmi les fonctionnalités qui doivent faire la différence, citons le contrôle parental personnalisable qui vise à limiter l'utilisation du réseau des réseaux par les enfants tout en filtrant le contenu inapproprié (avec avertissement des parents en cas de visite inopportune). Côté sécurité, il est question de chiffrement des données, de sécurité DNS et de mises à jour automatiques mais aussi d'une analyse permanente des paquets entrants et sortants à la recherche de programmes malveillants, virus, spams ou autres dangers. Norton ne précise pas ce qu'il entend précisément par le chiffrement des données. En revanche, il est question pour le routeur d'être en mesure de mettre automatiquement en quarantaine sur un sous réseau différent un appareil connecté qui serait reconnu comme présentant une faille de sécurité potentielle.Pour ce qui est de la configuration, Norton accompagne Norton Core d'une app mobile sur iOS ou Android notamment pour permettre une configuration simplifiée et diverses options de paramétrage et d'information sur le réseau domestique. A noter la possibilité de créer un réseau sécurisé pour les invités, une fonctionnalité pas franchement neuve pour les routeurs mais que Norton propose tout de même.Le détail que Norton oublie de mentionner dans son communiqué de presse c'est que le routeur est vendu avec un abonnement gratuit d'un an d'une valeur de 120 dollars à Norton Core Security Plus. Après la première année il faudra vous abonner et payer chaque mois 9,99 dollars par mois. Un changement intéressant dans le business de l'éditeur qui jusqu'à présent vous vendait une nouvelle licence de son logiciel de sécurité chaque année. Cette fois il faudra mettre la main au porte-monnaie pour profiter de l'abonnement Norton Core Security Plus : si vous ne le faites pas la seconde année le routeur reste fonctionnel mais plusieurs options disparaissent comme le contrôle parental. Précisons d'ailleurs que la protection Norton Core n'impose aucune limitation sur le nombre de périphériques connectés qui peuvent communiquer avec le routeur. En revanche, l'éditeur semble faire une distinction avec les PC, Macs, smartphones et tablettes qui pourraient ne pas être plus de 20 à bénéficier de la protection Norton puisque celle-ci passerait par le logiciel Norton Security inclus dans l'abonnement.Norton Core et son design pour le moins singulier sera disponible en premier aux Etats-Unis, dans le courant de l'été. Deux coloris sont à l'ordre du jour (Granite Gray et Titanium Gold) tandis que d'autres marchés sont à l'étude sans plus de précision. Bien que le communiqué ne précise par le tarif de Norton Core, le site de l'éditeur évoque un prix promotionnel de 199 dollars outre-atlantique ; le tarif normal hors période de lancement est de 279,99 dollars (hors taxes).