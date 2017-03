Publicité en ligne : Altice a racheté Teads

Teads : la start-up fondée en 2011 à la croissance fulgurante

Altice remporte la mise et absorbe Teads

Teads, basée au Luxembourg, peut se vanter d'avoir une croissance à deux chiffres et d'avoir enregistré un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2016, ainsi qu'un Ebitda positif.La start-up Teads a été fondée en 2011 et a rapidement trouvé son créneau : les formats vidéo en ligne. Elle a développé sa propre solution qui a rapidement conquis le web, le format inRead, lui permettant d'afficher une croissance fulgurante avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 44 % en 2016.Au total, selon les données fournies par Teads, la start-up comptabilise 1,2 milliard de visiteurs uniques dans le monde, dont plus de la moitié, 720 millions, sur mobile. De quoi lui permettre d'afficher un chiffre d'affaires de 187,7 millions d'euros en 2016 et d'attirer toutes les convoitises ; outre Altice, le groupe News Corp était intéressé par le rachat.Finalement, la holding luxembourgeoise de Patrick Drahi Altice a su faire une offre qui a convaincu l'entreprise co-fondée par Pierre Chappaz. Il faut dire que Teads est également basée au Luxembourg, ce qui facilitera certains processus.Altice déboursera 285 millions d'euros pour Teads, dont 75 % versés lors de la signature de la vente et 25 % début 2018, en fonction des objectifs 2017.