Nous avons rencontré Yan Liu, Directeur Adjoint Honor

L'occasion pour nous de revenir sur la stratégie d'Honor mais aussi et surtout sur le tout nouveau Honor 9 que nous sommes encore en train de tester.Yan Liu : Bonjour ! Je suis donc Yan Liu. Auparavant, je m'occupais uniquement des ventes chez Honor, au niveau de la section Sales Management, et j'occupe désormais le rôle de numéro 2 chez Honor France. En ce qui concerne le positionnement de Honor sur le marché en France, nous sommes quasiment la seule marque qui cible volontairement les jeunes, en appliquant également une méthode jeune dans l'approche marketing, via le web notamment. Nous tenons également à rester fidèle à notre rapport qualité/prix, et je dis toujours que dans l'élaboration d'un produit, il faut passer par les phases rapports specs/prix, performances/prix puis rapport qualité/prix. Nous mettons un vrai point d'honneur à proposer des produits de qualité, car même si un produit affiche 8 ou 10 Go de RAM, ce n'est pas forcément un gage de qualité. Avec Honor, nous avons désormais suffisamment de recul pour savoir que nous sommes parmi les leaders en terme de satisfaction client, avec un taux de SAV très faible, qui nous place parmi les meilleurs élèves du marché en France.Je pense que si les géants californiens et coréens sont déjà installés sur ces campagnes de communication classiques (TV, affiches...), il est très dur de percer. Deuxièmement, je pense qu'une marque qui parvient à attirer les jeunes, c'est simplement une marque qui a de l'avenir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sera forcément récompensé demain.Chez Honor, nous avons choisi d'économiser au niveau des budgets marketing, pour pouvoir reporter ce budget là dans le prix des smartphones. C'est cela notre argument marketing, puisque c'est le prix qui va parler, et on espère évidemment que les gens seront ravis de pouvoir mettre la main sur un smartphone design et puissant, à moindre coût. On espère aussi que cela encouragera également les clients à en parler à leurs proches, pour ainsi constituer un cycle de communication mettant en valeur la gamme Honor. Une mise en valeur qui se fait par les clients pour les clients, et non pas par des campagnes massives ou encore des arguments marketing préfabriqués. C'est notre « business model », et je pense que c'est précisément cela qui nous a permis de grandir aussi rapidement un peu partout dans le monde, notamment en France.Selon nous, le verbe « catch » désigne quelque chose que l'on attire, que l'on ne cherche pas forcément volontairement, mais dont on va néanmoins profiter. Evidemment, le côté « light » se manifeste dans le Honor 9 via les reflets du produits, avec quinze couches de verre au dos, et le design incurvé, qui permet de renvoyer la lumière avec beaucoup de style. Il y a également le fait d'utiliser un double capteur photo, doté notamment d'un module monochrome, qui va permettre de faire entrer davantage de lumière, avec un système Dual Lens qui se charge de rendre une image très contrastée, y compris en condition de basse luminosité. On conçoit nos téléphones en fonction du style de vie des jeunes. Ces derniers ont tendance à aller souvent dans des environnements relativement sombres (pubs, boites de nuit, concerts...), et vont pouvoir profiter d'un système particulièrement efficace dans ce genre de conditions peu favorables à de belles photos. De cette manière, le Honor 9 attire la lumière, sur son design d'une part, mais aussi au coeur de son nouveau module photo.Avant de mettre le Honor 9 sur le marché, nous n'avons pas procédé au moindre benchmark. On pense qu'il existe deux façons de procéder : soit on se focalise sur son propre produit, soit on se base sur le concurrent. En ce qui nous concerne, nous avons préféré opter pour la première solution, c'est à dire que l'on pense que le fait de le mettre au bon prix,et de le lancer au bon moment, c'est autrement plus important que de voir comment on se situe par rapport à tel ou tel concurrent. J'ai tendance à dire que chez Honor, on a davantage tendance à regarder les miroirs plutôt que les fenêtres. On ne veut pas regarder autour de nous ce qui se fait chez l'un ou chez l'autre, on préfère se focaliser sur le fait d'élaborer un vrai bon produit, au bon prix, avec de bons composants, on veille à ne pas exagérer sur la marge. À partir de là, il n'y a aucune raison que le produit ne plaise pas aux consommateurs.Non je ne pense pas. Chez Honor, en tant que marque « Internet », on pense que le plus important est de prioriser. Prioriser notamment au niveau de l'énergie de toute l'équipe, également en terme de budget, mais aussi sur les produits eux-mêmes. A l'heure actuelle, notre énergie reste principalement consacré à la section smartphone, et évidemment au tout nouvel Honor 9. On reste donc pleinement focus sur le marché où nos fans nous attendent.Je pense qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Il est important pour nous de maintenir notre ADN, et en France, nous avons décidé de proposer le smartphone à un prix plus compétitif, avec en prime une offre de réduction de 30 euros durant la période de lancement du Honor 9, ce qui permet de ramener le prix du smartphone à 399 euros. Pour les premiers clients qui achètent le Honor 9, le Honor Band 3 est également offert. Le tarif est un aspect très important chez Honor France, et c'est une sorte de promesse que nous tenons à respecter à chaque nouvelle sortie de smartphone. En ce qui concerne le modèle avec 6 Go de RAM, il n'est pas disponible en France car le modèle 4 Go propose déjà d'excellentes performances, y compris pour les jeux les plus gourmands. Certains marchés, asiatiques notamment, apprécient néanmoins de bénéficier de davantage de RAM et de stockage, mais nous sommes persuadés que la version proposée en France saura pleinement satisfaire tous les consommateurs, y compris les plus exigeants.Pas forcément, étant donné que l'année dernière, on comptait 72% d'utilisateurs, pour seulement 28% d'utilisatrices. On a une clientèle principalement masculine, mais cela est en train d'évoluer. Avec le nouveau Honor 9, on propose par exemple un tout nouveau coloris Glacier Grey, en plus du Sapphire Blue introduit avec le Honor 8, afin que chacune et chacun puisse trouver son bonheur.Je dirais que ce nouveau produit, lorsque je l'ai vu pour la première fois il y a plusieurs mois, m'a immédiatement séduit par son design. J'ai notamment été séduit par le nouveau coloris Glacier Grey, mais beaucoup de mes collègues de la gent féminine ont préféré la version bleue. J'ai évidemment eu le smartphone durant de longues périodes de test, et j'ai constamment été bluffé également par les performances de ce nouveau Honor 9. De mon point de vue, le Honor 9 combine de très bonnes performances sur le terrain, mais aussi un design assez exceptionnel, sans oublier un tarif qui est extrêmement intéressant, ce qui fait du Honor 9 un smartphone au positionnement très agressif sur le marché. A l'heure où l'on se parle, le smartphone est déjà disponible en France chez de nombreuses enseignes (en plus de VMall) comme Darty, Bouygues, Fnac, Free, CDiscount... et j'ai évidemment hâte de découvrir votre avis sur notre nouveau Honor 9 !