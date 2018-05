Google Duplex précisera qu'il n'est pas humain lorsqu'il passera des appels

Google joue la carte de la réassurance

Modifié le 11/05/2018 à 16h48

Si beaucoup imaginent déjà très bien l'utilisation qu'ils feront de Google Duplex, ses détracteurs, eux, sont préoccupés par la troublante ressemblance qui existe entre l'être humain et le robot. Ainsi, beaucoup font part, depuis l'annonce du géant américain, de leurs craintes concernant le fait d'éventuellement pouvoir tromper l'interlocuteur en lui faisant croire à une conversation avec une vraie personne au bout du fil, alors qu'il s'agirait en fait de l'IA.Il faut dire que la démonstration du système ayant eu lieu lors de la conférence a laissé tout le monde sans voix. Les changements de tons utilisés par l'IA et l'utilisation de l'onomatopée, particulièrement humaine, pendant un court échange avec un salon de coiffure ont fait leur petit effet.Pour rassurer les utilisateurs, Google a récemment publié un communiqué indiquant que Duplex, au début de l'appel, s'annoncera comme étant un système automatisé et non un être humain, de manière à ne pas tromper la personne à qui l'appel est destiné.a indiqué le porte-parole de la firme de Mountain View.Google a également indiqué être en train de créer des sauvegardes du logiciel pour le préserver d'éventuelles utilisations frauduleuses.Ce communiqué rassurera peut-être une partie de la population, mais il n'adresse pas la remarque soulevée par certains disant que le « réalisme » des réponses vocales du système Google Duplex est trop poussé et trop loin des voix robotiques actuelles. Un petit goût d'auditive.